Аномальный снегопад пришел в столицу Израиля

Источник материала: ОНТ

Аномальный снегопад в Иерусалиме. За одну ночь выпало до 25 сантиметров снега.

Это рекордное событие, так как снежный покров выше 10 сантиметров обычно ложится в городе на несколько часов раз в несколько лет. Из-за снегопада на дорогах образовались многочасовые заторы. После снег сменился ливнем, что также привело к транспортному коллапсу. Из-за погодных аномалий закрыли и школы.

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