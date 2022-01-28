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Аномальный снегопад пришел в столицу Израиля

28.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Аномальный снегопад пришел в столицу Израиля

Аномальный снегопад в Иерусалиме. За одну ночь выпало до 25 сантиметров снега. 

Это рекордное событие, так как снежный покров выше 10 сантиметров обычно ложится в городе на несколько часов раз в несколько лет. Из-за снегопада на дорогах образовались многочасовые заторы. После снег сменился ливнем, что также привело к транспортному коллапсу.  Из-за погодных аномалий закрыли и школы. 

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Аномальный снегопад в Иерусалиме. За одну ночь выпало до 25 сантиметров снега.  Это рекордное событие, так как снежный покров выше 10 сантиметров обычно ложится в...
 
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