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Пожар на Мозырском НПЗ ночью тушили спасатели

28.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар на Мозырском НПЗ ночью тушили спасатели

На Мозырском НПЗ ночью произошло возгорание, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Работы по охлаждению и защите технологических конструкций проводили сотрудники МЧС. Пожар ликвидировали в 2:50.

Никто не пострадал. Не нарушен технологический процесс предприятия. Устанавливаются причина и ущерб.

Фото: архив БЕЛТА

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На Мозырском НПЗ ночью произошло возгорание, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС. Работы по охлаждению и защите технологических конструкций проводили сотрудники...
 
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