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Пожар на Мозырском НПЗ ночью тушили спасатели
Источник материала: ОНТ
На Мозырском НПЗ ночью произошло возгорание,
Работы по охлаждению и защите технологических конструкций проводили сотрудники МЧС. Пожар ликвидировали в 2:50.
Никто не пострадал. Не нарушен технологический процесс предприятия. Устанавливаются причина и ущерб.
Фото: архив БЕЛТА
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На Мозырском НПЗ ночью произошло возгорание, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС. Работы по охлаждению и защите технологических конструкций проводили сотрудники...
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