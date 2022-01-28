Все ли готово к Посланию Президента? Прямое включение из Дворца Республики

Источник материала: ОНТ

Мы ждем, что белорусский лидер с трибуны во Дворце Республики выскажется по самым волнующим общество темам и определит векторы для развития страны. И наверняка обратится к каждому белорусу и не только к гражданам нашей страны. До Послания остаются считанные часы.

Во Дворце Республики работает выездная студия телеканала ОНТ. Сейчас на прямой связи – наша коллега Наталья Стельмах. Спросим у нее, все ли готово к посланию Президента? Анонсировали, что в этом году оно немного отличается от традиционного формата, в том числе и по количеству приглашенных.

Подробности в видео.





Подписывайтесь на нас в Telegram