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Все ли готово к Посланию Президента? Прямое включение из Дворца Республики

28.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мы ждем, что белорусский лидер с трибуны во Дворце Республики выскажется по самым волнующим общество темам и определит векторы для развития страны. И наверняка обратится к каждому белорусу и не только к гражданам нашей страны. До Послания остаются считанные часы.  

Во Дворце Республики работает выездная студия телеканала ОНТ. Сейчас на прямой связи – наша коллега Наталья Стельмах. Спросим у нее, все ли готово к посланию Президента? Анонсировали, что в этом году оно немного отличается от традиционного формата, в том числе и по количеству приглашенных.

Подробности в видео.


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Мы ждем, что белорусский лидер с трибуны во Дворце Республики выскажется по самым волнующим общество темам и определит векторы для развития страны. И наверняка...
 
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