Светлана Любецкая отметила, в чем заключается особенность Послания Президента в этом году

Источник материала: ОНТ

Послание Президента – крайне значимое программное выступление, которое адресовано не только Национальному собранию, но и всем органам власти, а также обществу в целом. Это возможность не только глубоко проанализировать политические, экономические и социальные процессы в Беларуси и в мире. Оно своего рода ориентир. Как и куда страна будет двигаться дальше. В чем приоритеты? И кому, как не Главе государства, их определять.

По ключевым темам предыдущих Посланий можно проанализировать, как все эти годы развивалась суверенная Беларусь, какие проблемы требовали решения в тот или иной период, какие задачи ставились перед отраслями. Каждый год, как правило, знаковый для определенной сферы. В 2018-м говоря, например, об экономике, Президент сделал акцент на развитии именно цифровой. Год спустя в качестве приоритетов Александр Лукашенко определил национальную безопасность и миролюбивую внешнюю политику. В непростом 2020-м ключевыми темами стали пандемия и возросшие угрозы извне. В нынешнем году дата Послания также выбрана не случайно – менее, чем через месяц страну ждет знаковое политическое событие – референдум по Конституции.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству, член совета Палаты представителей: «Уникальность послания этого года обусловлена тем, что мы находимся на очень важном этапе реформирования государства. Речь идет об этапе конституционного строительства, и очевидно, что в послании будут ответы на те вопросы, которые возникли в ходе масштабного общественного обсуждения предлагаемого на референдум проекта Основного закона. Естественно, что все основы, которые закладываются в проект Конституции, связаны с перспективным развитием, и сегодня очень важно в том числе и в послании, и в дальнейшей нашей деятельности, определить, как надо строить жизнь дальше. Очень спокойно, разумно, взвешенно принимать решения в отношении всех сфер нашей жизни, и самое главное – консолидация общества, которая должна решить все поставленные задачи. В этом смысл не только послания, но и того уникального периода времени, в котором мы сейчас живем».





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