В Гомеле рецидивиста приговорили к 12 годам лишения свободы за разбой

Источник материала: БелТА

28 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле вынесен приговор по уголовному делу о разбое, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Фигурантом по делу проходил ранее 7 раз судимый мужчина. На этот раз ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 УК Беларуси.

В конце мая 2021 года нетрезвый гость областного центра напал на девушку в Гомеле. Он требовал у нее деньги и телефон. Применил к ней насилие, опасное для жизни и здоровья. Потерпевшей были причинены телесные повреждения.

Завладеть телефоном и имуществом потерпевшей он не смог. Девушка оказала сопротивление, к тому же ей на помощь пришел прохожий.

Приговором суда мужчина признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, с целью непосредственного завладения имуществом (разбое), совершенном повторно, с наличием в соответствии с п.2 ч.3 ст.43 УК в его действиях особо опасного рецидива преступлений. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях особого режима, также он должен выплатить 100 БВ штрафа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-