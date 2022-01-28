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Престижную недвижимость покупают сейчас! В чём причина ажиотажа?
Источник материала: Myfin
Вам хотелось бы узнать больше об эксклюзивных апартаментах многофункционального комплекса Minsk World? Для этого достаточно
Вы не в Минске? Наши представители работают в 57 городах страны и готовы прямо сейчас дать подробные ответы на вопросы об эксклюзивной недвижимости.
Последний квартал минувшего 2021 года прошёл с ростом цен на жильё и хорошими продажами. Что же привлекает в офисы продаж покупателей? Инфляционные ожидания и стремление преумножить свои сбережения.
«Я не хочу, чтобы мои средства обесценились завтра. Поэтому сегодня я иду вкладывать их в недвижимость!».
Выгоднее всего вкладывать их в современные апартаменты в одном из элитных кварталов Minsk World, стоимость которых будет расти.
Оживление наблюдается на рынке аренды жилья. Беларусь – страна с благоприятным климатом для бизнеса. Минск – город с высокими перспективами профессионального роста для каждого. Платежеспособная аудитория заинтересована в аренде комфортного жилья в районах с идеально развитой инфраструктурой!
При сдаче апартаментов в домах Minsk World в долгосрочную аренду приобретение окупится за 8-10 лет
Интерес к элитной недвижимости и рост цен обусловлены, в том числе, прогнозом улучшения экономической ситуации в 2022 году, запланированным ростом ВВП на 2,9%, мобилизацией драйверов экономики Беларуси. Люди уверены в будущем и готовы покупать. Аукционы возобновились!
Покупать вскоре будет тот, кто больше заплатит
Апартаменты на начальном этапе строительства стоят на 20% дешевле, чем в тот момент, когда счастливые новосёлы принимают у нас ключи. Это уникальная инвестиция на срок 18 месяцев!
«А будет ли спрос?» — поинтересуется потенциальный покупатель. К моменту сдачи дома непроданных апартаментов – единицы. Востребованность жилья в эксклюзивном комплексе Minsk World очевидна.
Эксперты прогнозируют, что стоимость комфортабельных апартаментов будет очень быстро расти. Причина?
Minsk World — это «город в городе», где реализуется концепция пешей доступности объектов, необходимых для жизни и отдыха. В многофункциональном комплексе запроектирован самый большой торгово-развлекательный центр в республике. Здесь появятся детские поликлиники, школы, детские сады, фитнес-клубы, уютные кафе и рестораны. Возводится Международный финансовый центр. Развитие инфраструктуры повысит стоимость апартаментов, расположенных в элитных кварталах.
Локация многофункционального комплекса позволяет за 15-20 минут добраться в любую точку города. На автомобиле? Не только! Развито транспортное сообщение.
В шаговой доступности две станции метро:
Те, кто уже оценил перспективную доходность приобретения престижной недвижимости, спешат покупать.
В Minsk World реализовано более 60% апартаментов. Растущий спрос говорит о том, что оставшаяся часть БУДЕТ ОЧЕНЬ БЫСТРО РАСПРОДАНА!
Не упускайте возможность:
Что же останавливает тех, кто не торопится в офисы продаж?
5 заблуждений, которые опровергают эксперты
1. «Купить элитную недвижимость могут только очень богатые люди!»
Стать владельцем престижных апартаментов помогут:
2. «Стоимость жизни в престижном районе дороже!»
3. «В центре нет места для детских игр, спорта, выгула собак!»
Этот не про Minsk World!
4. «В престижных районах шумно!».
Здесь, действительно, в шаговой доступности будет всё, включая запроектированные ТРЦ и МФЦ. Уютные кафе и рестораны появятся даже в стилобатах эксклюзивных домов.
Но полноценный отдых и безопасность вам и вашим близким гарантируют:
5. «Престижные районы в центре «загазованы».
В Minsk World близость транспортного сообщения с лихвой компенсирует наличие великолепного парка. У вас ещё есть реальная возможность приобрести комфортные апартаменты в эксклюзивном многофункциональном комплексе.
2022-й — время покупать!
*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361
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Цены растут! Стоимость эксклюзивного жилья взлетит в самое ближайшее время! Почему апартаменты в Minsk World нужно покупать уже сейчас? Какие заблуждения заставляют...
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