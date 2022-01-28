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Престижную недвижимость покупают сейчас! В чём причина ажиотажа?

28.01.2022 11:25 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Престижную недвижимость покупают сейчас! В чём причина ажиотажа?
Престижную недвижимость покупают сейчас! В чём причина ажиотажа?

Вам хотелось бы узнать больше об эксклюзивных апартаментах многофункционального комплекса Minsk World? Для этого достаточно

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Вы не в Минске? Наши представители работают в 57 городах страны и готовы прямо сейчас дать подробные ответы на вопросы об эксклюзивной недвижимости.

Minsk World – тандем комфорта и развитой инфраструктуры!

Последний квартал минувшего 2021 года прошёл с ростом цен на жильё и хорошими продажами. Что же привлекает в офисы продаж покупателей? Инфляционные ожидания и стремление преумножить свои сбережения.

«Я не хочу, чтобы мои средства обесценились завтра. Поэтому сегодня я иду вкладывать их в недвижимость!».

Выгоднее всего вкладывать их в современные апартаменты в одном из элитных кварталов Minsk World, стоимость которых будет расти.

Что такое «Лос-Анджелес»? Это дом в квартале «Северная Америка»!

Оживление наблюдается на рынке аренды жилья. Беларусь – страна с благоприятным климатом для бизнеса. Минск – город с высокими перспективами профессионального роста для каждого. Платежеспособная аудитория заинтересована в аренде комфортного жилья в районах с идеально развитой инфраструктурой!

При сдаче апартаментов в домах Minsk World в долгосрочную аренду приобретение окупится за 8-10 лет
Minsk World. Тандем респектабельности и комфорта

Интерес к элитной недвижимости и рост цен обусловлены, в том числе, прогнозом улучшения экономической ситуации в 2022 году, запланированным ростом ВВП на 2,9%, мобилизацией драйверов экономики Беларуси. Люди уверены в будущем и готовы покупать. Аукционы возобновились!

Покупать вскоре будет тот, кто больше заплатит

Квартал «Северная Америка» выглядит ярко и привлекательно
Дома, где сбываются мечты…
Апартаменты на начальном этапе строительства стоят на 20% дешевле, чем в тот момент, когда счастливые новосёлы принимают у нас ключи. Это уникальная инвестиция на срок 18 месяцев!

«А будет ли спрос?» — поинтересуется потенциальный покупатель. К моменту сдачи дома непроданных апартаментов – единицы. Востребованность жилья в эксклюзивном комплексе Minsk World очевидна.

«Вена» — архитектурный шедевр Minsk World

Эксперты прогнозируют, что стоимость комфортабельных апартаментов будет очень быстро расти. Причина?

Minsk World — это «город в городе», где реализуется концепция пешей доступности объектов, необходимых для жизни и отдыха. В многофункциональном комплексе запроектирован самый большой торгово-развлекательный центр в республике. Здесь появятся детские поликлиники, школы, детские сады, фитнес-клубы, уютные кафе и рестораны. Возводится Международный финансовый центр. Развитие инфраструктуры повысит стоимость апартаментов, расположенных в элитных кварталах.

Локация многофункционального комплекса позволяет за 15-20 минут добраться в любую точку города. На автомобиле? Не только! Развито транспортное сообщение.

Круговое движение в районе аэропорта «Минск-1» уже открыто!

В шаговой доступности две станции метро:

  • ст. м. «Ковальская слобода» уже принимает пассажиров
  • ст. м. «Аэродромная», где уже идёт отделка керамогранитом, готовится к открытию в 2023-м.
Международный финансовый центр – новое лицо Минска!

Те, кто уже оценил перспективную доходность приобретения престижной недвижимости, спешат покупать.

В Minsk World реализовано более 60% апартаментов. Растущий спрос говорит о том, что оставшаяся часть БУДЕТ ОЧЕНЬ БЫСТРО РАСПРОДАНА!

Не упускайте возможность:

  • начать жизнь в респектабельном многофункциональном комплексе, где все необходимые объекты инфраструктуры расположены в шаговой доступности
  • позабыть про «инфляционные ожидания»
  • приобрести дополнительный источник дохода.
Minsk World. Полёт фантазии, превращающейся в реальность!

Что же останавливает тех, кто не торопится в офисы продаж?

5 заблуждений, которые опровергают эксперты

1. «Купить элитную недвижимость могут только очень богатые люди!»

Стать владельцем престижных апартаментов помогут:

  • беспроцентные рассрочки на 60 месяцев
  • программы кредитования от банков-партнёров
  • предложения, снижающие стоимость м2.
Огни большого города…

2. «Стоимость жизни в престижном районе дороже!»

  • в Minsk World откроется самый большой в Беларуси торгово-развлекательный центр с гипермаркетом, где стоимость продуктов традиционно ниже
  • в одном ТРЦ будут собраны сотни известных марок и брендов, которые дадут вам возможность выбрать лучшие предложения
  • расходы на перемещения сократятся в разы. Всё рядом! Детские сады и школы, кафе и рестораны, поликлиники и фитнес-клубы, а также Международный финансовый центр. Жизнь в престижном районе сберегает, а не расходует средства!
Торгово-развлекательный центр в Minsk World в «синий час»
Счастливое детство – и ничего кроме!

3. «В центре нет места для детских игр, спорта, выгула собак!»

Этот не про Minsk World!

  • здесь раскинется чудесный парк (40 Га)
  • созданы территории для воркаута и бега
  • по всем улицам комплекса проходят велодорожки, объединяющие кварталы
  • обустроены безопасные детские площадки.
На такой площадке вернуться в детство мечтают даже взрослые!
Детское счастье не заметают снега!
Всё для любителей велоспорта!
Парк Minsk World и стадионы для командных игр
Лето не за горами, а за новыми домами!

4. «В престижных районах шумно!».

Здесь, действительно, в шаговой доступности будет всё, включая запроектированные ТРЦ и МФЦ. Уютные кафе и рестораны появятся даже в стилобатах эксклюзивных домов.

Но полноценный отдых и безопасность вам и вашим близким гарантируют:

  • оптимальное расстояние до объектов инфраструктуры
  • расположение парковочных мест на периферии квартала
  • отсутствие транзитного движения через прилегающие территории
  • шумоизоляционная конструкция новостроек.
Охраняемый паркинг Minsk World – для вашего авто всегда найдётся место!

5. «Престижные районы в центре «загазованы».

В Minsk World близость транспортного сообщения с лихвой компенсирует наличие великолепного парка. У вас ещё есть реальная возможность приобрести комфортные апартаменты в эксклюзивном многофункциональном комплексе.

2022-й — время покупать!

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361

 
Теги: Минск
 
 
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Цены растут! Стоимость эксклюзивного жилья взлетит в самое ближайшее время! Почему апартаменты в Minsk World нужно покупать уже сейчас? Какие заблуждения заставляют...
 
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