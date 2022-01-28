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Жительница Лиды хотела купить смартфон дешевле и стала жертвой интернет-мошенников

28.01.2022 11:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Лиды в попытке купить смартфон дешевле стала жертвой интернет-мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Пострадала от действий кибермошенников 35-летняя лидчанка. Она хотела приобрести популярный смартфон. Новый стоит около Br1,8 тыс., но в одном из объявлений телефон предлагали в два раза дешевле.

"Гражданка связалась с продавцом, и тот попросил деньги вперед. Лидчанка перевела Br820 на указанный счет, после чего продавец перестал выходить на связь", - рассказали в милиции.

Покупательница прождала несколько дней, а затем обратилась за помощью в Лидское РОВД. Сейчас возбуждено уголовное дело, личность подозреваемого устанавливается.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Она хотела приобрести популярный смартфон. Новый стоит около Br1,8 тыс., но в одном из объявлений телефон предлагали в два раза дешевле.
 
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