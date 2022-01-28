Российский Ozon разрешил пользователям зарабатывать на простых заданиях

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: habr.com

Пока заработать на Ozon Profit можно, проверяя информацию в карточках товаров. Например, указан ли бренд, название товара, описание, характеристики и другое, объявила компания. Ozon будет увеличивать базу заданий — добавит заполнение недостающей информации в карточках, разметку данных для машинного обучения и другие.

Исполнителями могут стать самозанятые старше 18 лет. К концу года к бирже смогут присоединиться и физлица без этого статуса. Для получения доступа к заданиям, исполнители должны будут пройти обучение с видеоуроками и тестами. Их проверят сотрудники Ozon, чтобы гарантировать качество работы.

Сумма заработка зависит от количества, качества и скорости выполнения задач.

Ozon решил запустить краудсорсинг, чтобы справиться с растущим потоком задач, пояснили в компании. Сейчас модерацией занимаются сотрудники маркетплейса. В конце третьего квартала 2021 года на Ozon было 46 млн товарных наименований, в пять раз больше, чем год назад. За год количество промодерированных товаров выросло в 12 раз.