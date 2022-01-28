Курсы валют на 29.01.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.6293 0.0000 1 USD Евро 2.9482 0.0000 1 EUR Российский рубль 3.3334 0.0000 100 RUB Гривна 9.0694 0.0000 100 UAH Тенге 6.0534 0.0000 1000 KZT Юань 4.1325 0.0000 10 CNY

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