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Житель Полоцка присвоил на работе почти Br14 тыс. и проиграл их

28.01.2022 12:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Житель Полоцка проиграл в игорных заведениях города почти Br14 тыс., присвоенных в магазине, где он работал. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Крупную недостачу обнаружили сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Полоцкого РОВД: владелец магазина запчастей недосчитался почти Br14 тыс. Причем такая сумма набежала всего за несколько месяцев. Оперативники установили, что виновником финансовых потерь выступил продавец торгового объекта.

Как оказалось, присваивал деньги за проданный товар 23-летний полочанин. По словам подозреваемого, благодаря этим вливаниям он смог улучшить свое финансовое положение, которое пошатнулось после женитьбы. Однако практически все полученные криминальным путем деньги молодой человек направлял не в семейный бюджет, а в игорные заведения, завсегдатаем которых он был.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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По словам подозреваемого, благодаря этим вливаниям он смог улучшить свое финансовое положение, которое пошатнулось после женитьбы. Однако практически все...
 
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