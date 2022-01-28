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Лукашенко: спорт высоких достижений отравлен политикой, бойкот грядущей Олимпиады возвращает мир в реалии холодной войны

28.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: спорт высоких достижений отравлен политикой, бойкот грядущей Олимпиады возвращает мир в реалии холодной войны

Бойкот грядущих Олимпийских игр в Китае со стороны ряда стран возвращает мир в реалии холодной войны, а спорт высоких достижений сегодня отравлен политикой. Об этом 28 января во время Послания народу и Парламенту заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Спорт высоких достижений сегодня отравлен политикой. Бойкот грядущей Олимпиады возвращает мир в реалии холодной войны. Для нас Олимпиада в Китае – наоборот, гарантия того, что спорт останется спортом, а наши атлеты смогут состязаться без давления и политических интриг. Дорогие наши спортсмены, за вас будет болеть вся страна! Выступая на соревнованиях, каждый из вас должен понимать, что с вами сердца всех белорусов. Сегодня как никогда обществу нужны настоящие герои и патриоты родной земли. И вы должны показать результат, чего бы вам это не стоило».


Фото: скриншот трансляции ОНТ

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Бойкот грядущих Олимпийских игр в Китае со стороны ряда стран возвращает мир в реалии холодной войны, а спорт высоких достижений сегодня отравлен политикой. Об...
 
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