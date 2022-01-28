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Лукашенко: спорт высоких достижений отравлен политикой, бойкот грядущей Олимпиады возвращает мир в реалии холодной войны
Источник материала: ОНТ
Бойкот грядущих Олимпийских игр в Китае со стороны ряда стран возвращает мир в реалии холодной войны, а спорт высоких достижений сегодня отравлен политикой. Об этом 28 января во время Послания народу и Парламенту заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Фото: скриншот трансляции ОНТ
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Лукашенко: спорт высоких достижений отравлен политикой, бойкот грядущей Олимпиады возвращает мир в реалии холодной войны
Бойкот грядущих Олимпийских игр в Китае со стороны ряда стран возвращает мир в реалии холодной войны, а спорт высоких достижений сегодня отравлен политикой. Об...
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