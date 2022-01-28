Лукашенко: Каждому белорусу будет предоставлен минимум один свободный от работы день в году для комплексного амбулаторного обследования

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси во время послания к белорусскому народу и Парламенту заявил, что у каждого белоруса будет возможность иметь как минимум один свободный от работы день в году для комплексного амбулаторного обследования.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Каждому белорусу будет предоставлен минимум один свободный от работы день в году для комплексного амбулаторного обследования. Соответствующие изменения в законодательство подготовлены, а министру здравоохранения, премьер-министру и правительству следует немедленно перейти для неимоверного давления на людей, чтобы они пошли и обследовались! И это не только для того, чтобы сохранить вашу жизнь. А потому что потом лечение ваше обойдется нам, государству, на порядок дороже».

Будет дополнено.





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