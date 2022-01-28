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Лукашенко: Каждому белорусу будет предоставлен минимум один свободный от работы день в году для комплексного амбулаторного обследования
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси во время послания к белорусскому народу и Парламенту заявил, что у каждого белоруса будет возможность иметь как минимум один свободный от работы день в году для комплексного амбулаторного обследования.
Будет дополнено.
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Лукашенко: Каждому белорусу будет предоставлен минимум один свободный от работы день в году для комплексного амбулаторного обследования
Президент Беларуси во время послания к белорусскому народу и Парламенту заявил, что у каждого белоруса будет возможность иметь как минимум один свободный от...
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