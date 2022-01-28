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Лукашенко: часть молодежи думает, что хлеб растет на деревьях, но только жесточайший труд принесет честь и славу

28.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: часть молодежи думает, что хлеб растет на деревьях, но только жесточайший труд принесет честь и славу

Только жесточайший труд принесет честь и славу каждому белорусу, кто больше трудится – тот больше и имеет. Об этом 28 января во время Послания народу и Парламенту заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Да, наша молодежь разделяет ценности старших, но живет уже в другой сфере, мы ее называем иногда цифровой. Стремится к прагматичным целям, это я завуалированно, мягко говорю, быстрому профессиональному росту, готова интенсивно работать и развиваться. Простите, имею право это сказать: наша молодежь, очень много такой, не знает, что мерилом всего является труд. Вы в школе учились, в вузах, и знаете, кто это сказал. Мерило всего – это труд. На наша молодежь, часть ее, по крайней мере, думает, что хлеб растет на деревьях. Подошел – сорвал, съел и хорошо. Там же и чизбургеры, гамбургеры, еще чего-то, не знаю, ни разу в жизни этого добра не пробовал. Там же бананы и прочее. Подходи, в Беларуси все есть. Нет, дорогие мои! Только труд, жесточайший труд принесет честь и славу. Кто больше трудится – тому будет больше. И материальные блага в том числе».


Фото: скриншот трансляции

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Только жесточайший труд принесет честь и славу каждому белорусу, кто больше трудится – тот больше и имеет. Об этом 28 января во время Послания народу и Парламенту...
 
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