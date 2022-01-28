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Лукашенко: Я не забронзовел. Вы всегда в лоб можете сказать, что я должен делать или не делать!

28.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Я не забронзовел. Вы всегда в лоб можете сказать, что я должен делать или не делать!

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время обращения к белорусскому народу и Национальному собранию обратил внимание, что всебелорусское народное собрание ни под кого не создается, особенно под действующего Президента.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Ни под кого ВНС не создается, тем более под действующего Президента. Если вы примите решение, этот Президент пойдет на покой. Сочтете нужным, чтобы я что-то еще сделал в этой стране, вы скажете. Я не забронзовел. Вы всегда в лоб можете сказать, что я должен делать или не делать».

Фото: скриншот онлайн-трансляции ОНТ


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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время обращения к белорусскому народу и Национальному собранию обратил внимание, что всебелорусское народное собрание...
 
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