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Лукашенко: Я не забронзовел. Вы всегда в лоб можете сказать, что я должен делать или не делать!
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время обращения к белорусскому народу и Национальному собранию обратил внимание, что всебелорусское народное собрание ни под кого не создается, особенно под действующего Президента.
Фото: скриншот онлайн-трансляции ОНТ
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время обращения к белорусскому народу и Национальному собранию обратил внимание, что всебелорусское народное собрание...
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