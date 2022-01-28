Лукашенко: двоевластия не будет, если мы будем свято соблюдать Конституцию и законы, но взаимный контроль должен быть

Источник материала: ОНТ

В Беларуси не будет двоевластия Президента и ВНС, если мы будем свято соблюдать Конституцию и законы. Об этом 28 января во время Послания народу и Парламенту заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Состав Всебелорусского народного собрания максимально будет отражать мнение различных слоев населения. Там не будет постоянно работающих людей. Там будет около 1200 человек, которые будут как сегодня приезжать от своих рабочих мест, будут работать на фабриках, заводах, на земле. И будут делегироваться на пять лет, чтобы осуществлять свои полномочия по Конституции. Многие переживают за то, что, возможно, будет двоевластие, кто-то в чьи-то будет вмешиваться полномочия. Вы, наверное, не заметили, я недавно сказал, что настал период, когда нам с вами надо научиться жить по закону. И если мы будем свято соблюдать Конституцию и законы, которые мы примем в развитие этой Конституции, никогда никакого двоевластия не будет. Но взаимный контроль должен быть».





Фото: скриншот трансляции

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