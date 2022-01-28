Лукашенко – беглым: мой вам совет – кайтесь и становитесь на колени!

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Во время Послания Президента к Парламенту и белорусскому народу Александр Лукашенко обратился к беглым белорусам.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Если ты идешь убивать меня, то вы знаете, какая будет реакция. Она такой и будет. Многие факты вы знаете. Их родственники плачут. Здесь у них осталась собственность, мы близко подошли к решению этих вопросов. А что вы думаете, тут у меня кого-то будут убивать, сжигать, а я буду на это смотреть сквозь пальцы? Мы им пока направили сигнал, и они зашевелились. Мой вам совет: домой! Кайтесь и становитесь на колени. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб, хотя бы частично, потому что то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете вперед за свою жизнь. Прежде чем вы, кому надо, отсидите в местах не столь отдалённых, мы создадим общественную комиссию, сопредседателями могут быть генпрокурор и наш глашатай Григорий Азаренок».