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Лукашенко – беглым: мой вам совет – кайтесь и становитесь на колени!
Источник материала: ОНТ
Во время Послания Президента к Парламенту и белорусскому народу Александр Лукашенко обратился к беглым белорусам.
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Во время Послания Президента к Парламенту и белорусскому народу Александр Лукашенко обратился к беглым белорусам. Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Если...
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