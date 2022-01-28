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Лукашенко о Дне народного единства: праздник стоит наравне с Днем Победы и Днем Независимости

28.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о Дне народного единства: праздник стоит наравне с Днем Победы и Днем Независимости

Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что праздник Дня народного единства стал актом исторической справедливости и стоит наравне с Днем Победы и Днем Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Пришло время расставить акценты в прошлом для защиты будущего. Мы сделали еще один шаг. Судьбоносная для нас дата 17 сентября стала актом исторической справедливости. Теперь этот праздник заслуженно стоит наравне с Днем Победы и Днем Независимости. И это не просто дань памяти воссоединения нашего народа после десятилетий иностранной оккупации. Мы увековечили символ – важнейший для понимания геополитических угроз, который спустя сотню лет не теряет своей актуальности. Мы должны помнить, а наши дети должны знать, когда и как перекраивались белорусские границы. И каково это жить на родной земле, нов чужом государстве».


 

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Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что праздник Дня народного единства стал актом исторической...
 
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