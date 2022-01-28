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Лукашенко о Дне народного единства: праздник стоит наравне с Днем Победы и Днем Независимости
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что праздник Дня народного единства стал актом исторической справедливости и стоит наравне с Днем Победы и Днем Независимости.
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Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что праздник Дня народного единства стал актом исторической...
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