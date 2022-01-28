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Лукашенко о геноциде белорусов в годы ВОВ: пришло время расставить акценты в прошлом для защиты будущего
Источник материала: ОНТ
Наша страна будет добиваться признания и осуждения геноцида белорусского народа на международном уровне. Нельзя допустить стирание злодеяний фашистов и их пособников из памяти истории. Об этом 28 января во время Послания народу и Парламенту заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Лукашенко о геноциде белорусов в годы ВОВ: пришло время расставить акценты в прошлом для защиты будущего
Наша страна будет добиваться признания и осуждения геноцида белорусского народа на международном уровне. Нельзя допустить стирание злодеяний фашистов и их...
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