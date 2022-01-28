Лукашенко о геноциде белорусов в годы ВОВ: пришло время расставить акценты в прошлом для защиты будущего

Источник материала: ОНТ

Наша страна будет добиваться признания и осуждения геноцида белорусского народа на международном уровне. Нельзя допустить стирание злодеяний фашистов и их пособников из памяти истории. Об этом 28 января во время Послания народу и Парламенту заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Мы продолжим открывать страницы истории. Нельзя не отметить важность и актуальность инициативы нашей Генеральной прокуратуры по масштабному расследованию преступлений против белорусского народа. Сегодня обнаруживаются новые факты гитлеровской оккупации. Речь идет о целенаправленной нацистской политике геноцида на территории Беларуси. Ее кровавый итог – истребление более трех миллионов жителей Беларуси. Крайне важно, чтобы собранный массив свидетельств очевидцев, военных преступлений, результатов экспертиз и раскопок не лег мертвым грузом на архивные полки. Нельзя допустить стирание злодеяний фашистов и их пособников из памяти истории. Громче тысячи слов об их преступлениях рассказывают памятник детям-жертвам ВОВ в деревне Красный Берег и другие печальные места на нашей земле. Их сотни, тысячи. Мы будем добиваться признания и осуждения геноцида белорусского народа на международном уровне. Пришло время расставить акценты в прошлом для защиты будущего».



Фото: скриншот трансляции

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