Лукашенко: государственная власть – не шоколад «Президент», чтобы всем нравиться

Источник материала: ОНТ

Во время Послания Президента к Парламенту и белорусскому народу Александр Лукашенко отметил, что государственная власть – это не шоколад «Президент», чтобы всем нравиться.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Государственная власть – не шоколад "Президент", чтобы всем нравиться. Они, как правило, всегда голосуют против. Я этот шоколад изобрел, чтобы вам было слаще, понимая мою жесткую политику. Поэтому ешьте на здоровье!».

Будет дополнено.

Фото: БЕЛТА





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