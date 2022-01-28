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Лукашенко: государственная власть – не шоколад «Президент», чтобы всем нравиться
Источник материала: ОНТ
Во время Послания Президента к Парламенту и белорусскому народу Александр Лукашенко отметил, что государственная власть – это не шоколад «Президент», чтобы всем нравиться.
Будет дополнено.
Фото: БЕЛТА
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Во время Послания Президента к Парламенту и белорусскому народу Александр Лукашенко отметил, что государственная власть – это не шоколад «Президент», чтобы всем...
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