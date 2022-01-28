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Лукашенко: государственная власть – не шоколад «Президент», чтобы всем нравиться

28.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: государственная власть – не шоколад «Президент», чтобы всем нравиться

Во время Послания Президента к Парламенту и белорусскому народу Александр Лукашенко отметил, что государственная власть – это не шоколад «Президент», чтобы всем нравиться.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Государственная власть – не шоколад "Президент", чтобы всем нравиться. Они, как правило, всегда голосуют против. Я этот шоколад изобрел, чтобы вам было слаще, понимая мою жесткую политику. Поэтому ешьте на здоровье!».

Будет дополнено.

Фото: БЕЛТА


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Во время Послания Президента к Парламенту и белорусскому народу Александр Лукашенко отметил, что государственная власть – это не шоколад «Президент», чтобы всем...
 
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