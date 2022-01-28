﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко рассказал, какие причины могли привести к событиям августа 2020 года

28.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко рассказал, какие причины могли привести к событиям августа 2020 года

Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию рассказал, какие причины могли привести к событиям августа 2020 года.

Президент заявил, что в августе 2020 была предпринята попытка навсегда прервать эволюцию белорусской нации, перечеркнуть наше развитие, отбросить нас назад. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «К власти пытались прийти алчные, исключительно циничные, беспринципные люди, пропитанные презрением к белорусам. Чтобы в конечном итоге растворить нашу страну, поставить на колени и подчинить внешнему влиянию». 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Анализируя события августа 20-го допускаю, что к ним могли привести внутренние причины – недовольство общества, системные ошибки и тому подобное. Но давайте взглянем на периоды до и после. Что мы видим? Длительное время Беларусь выстраивала независимую политику, находясь в центре Европы. Мы были открыты во всем и заимствовали все, что приемлимо для нас, кроме единственного – наших ценностей и идеалов. Они были и есть незыблемы, навязывать нам чужой путь категорически недопустимо. Свободная Беларусь не вписывалась в планы многих геостратегов на Западе. Поэтому нас неустанно пытались шатать через цветные революции».


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию рассказал, какие причины могли привести к событиям августа 2020 года. Президент...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за оборону собственного государства?
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by