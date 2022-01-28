Лукашенко рассказал, какие причины могли привести к событиям августа 2020 года

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию рассказал, какие причины могли привести к событиям августа 2020 года.

Президент заявил, что в августе 2020 была предпринята попытка навсегда прервать эволюцию белорусской нации, перечеркнуть наше развитие, отбросить нас назад.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «К власти пытались прийти алчные, исключительно циничные, беспринципные люди, пропитанные презрением к белорусам. Чтобы в конечном итоге растворить нашу страну, поставить на колени и подчинить внешнему влиянию».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Анализируя события августа 20-го допускаю, что к ним могли привести внутренние причины – недовольство общества, системные ошибки и тому подобное. Но давайте взглянем на периоды до и после. Что мы видим? Длительное время Беларусь выстраивала независимую политику, находясь в центре Европы. Мы были открыты во всем и заимствовали все, что приемлимо для нас, кроме единственного – наших ценностей и идеалов. Они были и есть незыблемы, навязывать нам чужой путь категорически недопустимо. Свободная Беларусь не вписывалась в планы многих геостратегов на Западе. Поэтому нас неустанно пытались шатать через цветные революции».





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