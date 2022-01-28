Лукашенко: санкции – инквизиция нашего времени, фактически технология глобальной экспансии

Источник материала: ОНТ

Санкции можно назвать инквизицией нашего времени, фактически технологией глобальной экспансии. Об этом 28 января во время Послания народу и Парламенту заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.



Фото: скриншот трансляции

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