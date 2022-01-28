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Лукашенко: санкции – инквизиция нашего времени, фактически технология глобальной экспансии

28.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: санкции – инквизиция нашего времени, фактически технология глобальной экспансии

Санкции можно назвать инквизицией нашего времени, фактически технологией глобальной экспансии. Об этом 28 января во время Послания народу и Парламенту заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.


Фото: скриншот трансляции

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Санкции можно назвать инквизицией нашего времени, фактически технологией глобальной экспансии. Об этом 28 января во время Послания народу и Парламенту заявил...
 
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