Лукашенко рассказал, сколько уже потрачено в здравоохранении на преодоление последствий пандемии

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что на преодоление последствий пандемии только в сфере здравоохранения уже потрачено около $2 млрд, пишет БЕЛТА





В период пандемии в стране закупили все необходимое, мобилизовали предприятия на производство кислорода, когда его вдруг оказалось недостаточно, и при этом не прервали плановое лечение людей.

Президент отметил, что, посещая красные зоны, беседуя с врачами и пациентами, он неоднократно убеждался в высоком профессионализме и четких действиях медиков.

«Мы поддержали наших медиков, в том числе материально, и будем поддерживать, как бы это ни было дорого, - сказал он. - Впервые в истории своей президентской жизни хочу отметить Министерство здравоохранения. Меняется обстановка - в течение суток меняются протоколы и меняется тактика лечения наших людей, команда проходит мгновенно и исполняется так же мгновенно. Так и должно быть. Только так, жесточайшей дисциплиной мы можем выстоять».













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