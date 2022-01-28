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Лукашенко рассказал, сколько уже потрачено в здравоохранении на преодоление последствий пандемии

28.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко рассказал, сколько уже потрачено в здравоохранении на преодоление последствий пандемии

Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что на преодоление последствий пандемии только в сфере здравоохранения уже потрачено около $2 млрд, пишет БЕЛТА


В период пандемии в стране закупили все необходимое, мобилизовали предприятия на производство кислорода, когда его вдруг оказалось недостаточно, и при этом не прервали плановое лечение людей.

Президент отметил, что, посещая красные зоны, беседуя с врачами и пациентами, он неоднократно убеждался в высоком профессионализме и четких действиях медиков. 

«Мы поддержали наших медиков, в том числе материально, и будем поддерживать, как бы это ни было дорого, - сказал он. - Впервые в истории своей президентской жизни хочу отметить Министерство здравоохранения. Меняется обстановка - в течение суток меняются протоколы и меняется тактика лечения наших людей, команда проходит мгновенно и исполняется так же мгновенно. Так и должно быть. Только так, жесточайшей дисциплиной мы можем выстоять».



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Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что на преодоление последствий пандемии только в сфере...
 
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