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Лукашенко: готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за оборону собственного государства?

28.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за оборону собственного государства?

Готов ли белорусский народ платить за собственную оборону, за оборону собственного государства? С таким вопросом 28 января во время Послания народу и Парламенту обратился к белорусам Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: «К вам, белорусский народ, мой первый вопрос, но не самый главный. Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за оборону собственного государства? Подумайте над этим. Наша армия компактна, маневренна, боеспособна. Ее мощь будем укреплять. Ракетное производство, создание беспилотной авиации, стрелкового оружия и боеприпасов, современных средств связи и автоматизации, военной оптики и иной продукции белорусского военпрома уже поставлены на поток. А недостающее – закупим. На фоне текущих событий это особенно важно. Чтобы вы понимали, это недешево. Но основное оружие мы должны иметь в достатке. 1,5-2 миллиона наших людей должны уметь им пользоваться. И тогда в этой лесисто-болотистой местности, как раньше говорили, нас никто не возьмет».


Фото: скриншот трансляции

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Готов ли белорусский народ платить за собственную оборону, за оборону собственного государства? С таким вопросом 28 января во время Послания народу и Парламенту...
 
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