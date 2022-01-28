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Президент: в Польше хотели захватить белорусского пограничника для обмена на Эмиля Чечко
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию рассказал, что в Польше хотели захватить белорусского пограничника для обмена на Эмиля Чечко.
Будет дополнено.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию рассказал, что в Польше хотели захватить белорусского пограничника для обмена...
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