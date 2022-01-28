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Лукашенко назвал причину миграционного кризиса в Европе
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию отметил причины миграционного кризиса в Европе.
Будет дополнено.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию отметил причины миграционного кризиса в Европе. Александр Лукашенко, Президент...
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