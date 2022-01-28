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Лукашенко назвал причину миграционного кризиса в Европе

28.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко назвал причину миграционного кризиса в Европе

Президент Беларуси во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию отметил причины миграционного кризиса в Европе.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Это эффект бумеранга от действий западных политиков на Востоке».

Будет дополнено.

Фото: БЕЛТА


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Президент Беларуси во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию отметил причины миграционного кризиса в Европе. Александр Лукашенко, Президент...
 
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