Куда инвестируют известные спортсмены

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Александр Овечкин, фото: Алексей Белкин, БИЗНЕС Online

Александр Овечкин, пицца и женский футбол



Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», в конце 2017 года инвестировал в рестораны американской сети Papa John’s в России. О сумме вложений не сообщается, известно лишь, что вместе с хоккеистом инвестором стал управляющий акционер PJ Western — Global Restaurant Management (GRM).

К такой идеи для инвестиций хоккеиста, видимо, подтолкнули съемки в англоязычной рекламе для Papa John’s годом ранее. Ну а в 2017 Александр Овечкин стал лицом бренда «Папа Джонс» в России.

А в 2021 году капитан «Вашингтон Кэпиталс» решил вложить деньги в женскую футбольную команду «Вашингтон Спирит», которая выступает в Национальной женской футбольной лиге США (NWSL). Александр Овечкин снова не раскрыл сумму инвестиций, но зато рассказал о мотивации: на такой шаг его вдохновила мать — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина. Ну и еще ему просто «приятно поддерживать спортивные клубы из округа Колумбия, в который входит Вашингтон», где он играет сам.

Леброн Джеймс и покупка долей в компаниях



Четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс еще в 2008 году согласился продвигать наушники Beats – но за 1% акций компании. Через 6 лет Apple купила этого производителя. Леброн получил от сделки $26 млн и пакет акций Apple на $4 млн.

В 2011 году Леброн Джеймс купил за $6,5 млн 2% акций футбольного клуба «Ливерпуль». Инвестиция оказалось успешной – благодаря хорошей игре в последние годы ценность команды прилично выросла. В 2019 году доля Джеймса оценивалась уже $43,6 млн.

Но футбола ему было мало. В 2021 году баскетболист купил долю компании Fenway Sports Group, которой принадлежит бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс», гоночная команда Roush Fenway Racing, телевизионная сеть New England Sports Network и спортивная маркетинговая компания Fenway Sports Management.

Еще одна хорошая идея Леброна – вложить вместе с партнерами около $1 млн в сеть пиццерий Blaze Pizza в 2012 году. Баскетболист не только дал деньги, но и отказался от контракта с McDonald’s, чтобы быть официальным представителем Blaze Pizza. Джеймс периодически появляется в заведениях сети, раздает пиццу на улице, становится за прилавок – все это продвигает бренд Blaze Pizza.

Теперь 10-процентная доля Леброна в сети пиццерий выросла от $1 до $35-40 млн.

А в 2020 году Леброн Джеймс вместе с партнером объединили свои три медиакомпании в одну структуру — The SpringHill Company: продюсерское подразделение SpringHill Entertainment, интернет-платформа Uninterrupted и маркетинговое агентство The Robot Company. Этот медиахолдинг создает шоу-викторины для канала NBC, собирается выпускать телепрограммы вместе с Walt Disney и работает с Netflix и т.д. А еще совместно с Warner Bros снял фильм «Космический джем: Новое поколение», где Джеймс Леброн сыграл главную роль.



И еще одна инвестиция знаменитого баскетболиста – это школа для детей из необеспеченных семей, которая в 2018 году открылась в родном городе суперзвезды Акроне (штат Огайо). Но это скорее благотворительный проект. Дети обучаются бесплатно, получают форму, питание и продукты для семьи, а также оплату учебы в Университете Акрона, если успешно закончат школу. Содержание этого заведения обходится в $8,1 млн в год – часть средств покрывает баскетболист из своего благотворительного фонда, а часть финансируется спонсорами и департаментом общественных школ Акрона.

Криштиану Роналду и гостиничный бизнес

Португальский футболист Криштиану Роналду входит в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Кроме контракта с «Манчестер Юнайтед», у футболиста есть пожизненное спонсорское соглашение с Nike и несколько направлений собственного бизнеса, связанных с брендовой одеждой, аксессуарами, отелями и тренажерными залами.

Еще в 2006 году португалец открыл свой первый бутик одежды CR7 на острове Мадейра в Португалии. Позже под этим брендом стали выпускаться еще и нижнее белье, обувь и парфюмерия.

В 2016 году Роналду решил вложиться в гостиничный бизнес. Вместе с португальской туристической компанией Pestana Hotel Group он инвестировал более $40 млн в строительство четырех гостиниц, которые получили название Pestana CR7 Hotel. Расположены они в родном городе Роналду Фуншале, Лиссабоне, Мадриде и Нью-Йорке.

Три года назад футболист заинтересовался темой медицины и решил инвестировать €1 млн в сеть клиник по диагностике, лечению и трансплантации волос Insparya. Как и в сети отелей, здесь Криштиану Роналду принадлежит доля в 50%.

Дак Прескотт и сеть закусочных

Звезда «Даллас Ковбойс» Дак Прескотт зарабатывает отличные деньги по меркам американского футбола – несмотря на полученный в прошлом сезоне перелом ноги, весной 2021 года звёздный квотербек заключил четырёхлетнее соглашение с клубом на $160 млн. $126 млн входят в гарантированную выплату, а подъёмные в размере $66 миллионов стали рекордными для профессиональной лиги американского футбола в США.

Но спортсмен уже стал задумываться о том, что нужно зарабатывать не только спортом. Недавно он инвестировал в сеть спортивных баров и закусочных Walk-On’s, прикупив 20% акций. Таким образом Прескотт стал совладельцем заведений в Техасе, присоединившись к бывшему квотербеку New Orleans Saints Дрю Брису, который является совладельцем материнской компании Walk-On’s Enterprises. Сумма вложений Дака Прескотта в рестораны не разглашается, а в интервью CNBC он объяснил свой выбор ― заведения под этим брендом есть в его родном штате Луизиана, и «он вырос, ходя в Walk-On’s».

Роджер Федерер и именные кроссовки

Швейцарский профессиональный теннисист Роджер Федерер имеет собственный бренд парфюмерии RF (в логотипе есть автограф теннисиста). А еще вместе со своим прежним агентом Тони Годсиком он основал небольшое агентство, которое представляет интересы не только Роджера, но и других теннисистов. Также Федерер вложился в недвижимость в Дубае и швейцарской деревне, которая находится рядом с лыжным курортом Вальбелла.

Но самая интересная и прибыльная инвестиция теннисиста – это сотрудничество с производителем кроссовок On Running. История развивалась так: в 2018 году Роджер Федерер прекратил многолетнее сотрудничество с Nike, и если с одеждой вопрос решился быстро – он заключил контракт с японской компанией Uniqlo, то с обувью возникли проблемы. Изначально Федереру пришлось забесплатно играть в кроссовках Nike. Но потом он инвестировал примерно $54 млн в компанию On Running, которая разработала для него именные кроссовки. Модель назвали Roger и стали продавать по 200 долларов за пару.

Благодаря сотрудничеству с Федерером годовая выручка производителя обуви выросла на 86%. Впервые за всю недолгую историю компании (она основана в 2010 году) у нее появилась чистая прибыль – $4 млн.

On Running уже открыла флагманский магазин в Нью-Йорке и теперь занимает 8% рынка беговых кроссовок в США. Недавно компания вышла на IPO и за счет продажи акций привлекла $900 млн. Ну, а 3-процентная доля Роджера Федерера, которую он купил за $54 млн, теперь оценивается в $300 млн.



Льюис Хэмилтон и коллекция автомобилей

Автогонщик и пилот команды Mercedes-AMG Petronas F1 Team Льюис Хэмилтон в 2020 году в седьмой раз стал чемпионом «Формулы-1», повторив рекорд немца Михаэля Шумахера.

Логично, что автогонщик вкладывает в автомобили. В его личном автопарке есть Brabus Smart Roadster, дизельный Mercedes-Benz GL 320, Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series, Mercedes-Benz SL 55 AMG, McLaren MP4-12C; гиперкары McLaren P1, LaFerrari и Pagani Zonda 760 LH — последняя машина сделана по специальному заказу Льюиса. Также у него есть две легендарных отреставрированных AC Cobra 1967 года красного и чёрного цвета.

Льюис Хэмилтон решил поучаствовать в новой электрической внедорожной серии Extreme E, но уже не как пилот, а как создатель команды. Автогонщик в 2020 году основал команду X44, куда привлек знаменитого французского раллиста Себастьена Лёба, девятикратного чемпиона мира по ралли. Вот что рассказал Льюис Хэмилтон в эфире BBC Radio 4: «Extreme E – прекрасная инициатива, связанная с экологией. Это отличная возможность подключиться к ней в качестве основателя одной из команд».

Грег Норман и собственная корпорация

Австралийский профессиональный гольфист Грег Норман блистал на зеленых полях с 1980-х по 1990-е годы и был внесен во Всемирный зал славы гольфа. Из-за его светлых волос и агрессивного стиля игры в гольф он получил прозвище «Большая белая акула» или просто «Акула».

Сосредоточиться на предпринимательстве гольфист смог после завершения спортивной карьеры. Сейчас он является председателем и генеральным директором Greg Norman Company – своей собственной корпорации с портфелем акций в более десяти компаниях, которые занимаются спортивной одеждой для гольфа, дизайном интерьера, недвижимостью, производством вина и разработкой новых полей для гольфа, строительством и управлением вейк-парков.

Кстати, одну из своих компаний Грег Норман назвал по своему прозвищу ― The Great White Shark Opportunity Fund. Этот фонд занимается кредитованием малого и среднего бизнеса.

Совсем недавно Грег Норман возглавил организацию LIV Golf Investments, которая собирается инвестировать $200 млн в Азиатский тур и создать 10 новых турниров по гольфу. Таким образом должна появиться Super League Golf — конкурирующая с PGA-туром лига.

Майкл Джордан и бренд баскетбольной обуви

Легендарный баскетболист Майкл Джордан еще в 2006 года начал скупать акции баскетбольного клуба «Шарлотт Хорнетс», а в 2010 получил контрольный пакет за $175 млн. Сейчас Майклу Джордану принадлежит около 90% активов команды.

Но основа благосостояния баскетболиста – это доля в дочерней компании Nike Jordan Brand, которая под брендом Air Jordan выпускает баскетбольную обувь. И несмотря на то, что сам Майкл Джордан давно закончил карьеру, кроссовки под брендом Air Jordan по-прежнему хорошо продаются, занимая 65% рынка баскетбольной обуви с США.

Вообще, интересы Майкла Джордана разносторонние. В 2018 году он вложился в киберспорт, став совладельцем материнской компании киберспортивной команды Team Liquid — aXiomatic. В 2021 году он вместе с владельцем «Даллас Маверикс» Марком Кьюбаном и владельцем клуба НФЛ «Филадельфия Иглз» Джеффри Лурье инвестировал в транснациональную корпорацию Sportradar, которая занимается сбором и анализом спортивных данных, а потом передает их букмекерам, национальным и международным спортивным федерациям, а также медиа-компаниям.

И буквально недавно стало известно, что Майкл Джордан инвестировал в стартап WatchBox ― онлайн-платформу, которая выкупает элитные часы у продавцов, проверяет их подлинность и перепродает их коллекционерам и другим покупателям.

Дэвид Бекхэм и венчурные инвестиции

Бывший футболист Дэвид Бекхэм прекрасно чувствует себя в бизнесе после завершения спортивной карьеры. Его компания Бекхэма Seven Global LLP в 2021 году заработала почти $23 млн, продавая обувь, часы, одежду и парфюмерию под брендом Becks.

Вообще, в активах у Дэвида Бекхэма есть доли во многих компаниях. В июне 2020 года он инвестировал в киберспортивную компанию Guild Esports, которая занимается развитием киберспортивных команд для участия в соревнованиях в таких играх, как Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, Rocket League и FIFA. Компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже и увеличила капитализацию до $57,52 млн.

Через свою венчурную структуру DB Ventures Дэвид Бекхэм инвестировал в компанию Cellular Goods ― производителя потребительских товаров на основе биосинтетических каннабиноидов. Экс-футболист за $330 тыс. получил 5%-ную долю акций и два места в совете директоров.

А летом 2021 года легенда сборной Англии купил 10% акций стартапа Lunaz, который переоборудует автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) на электрические.

Также у Дэвида Бекхэма есть доля в американском профессиональном футбольном клубе «Интер Майами» и собственная винодельня в Калифорнии.

*ООО «БИЗОН БЕТ», УНП 192977976