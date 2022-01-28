Источник материала: Myfin

Курсы валют на 28 января 2022: доллар падает в цене" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/01/1643365982773070.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0144 рубля до 2.6149, что составило 0.55%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0966 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0369 (1.25%), на 28 января 2022 курс составил 2.9113. По итогам месяца евро вырос на 0.0595 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0232 рублей (0.7%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0689 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 45 583 400 14 192 600 9 223 900

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.56 – 2.612 рублей, курс продажи доллара 2.619 – 2.654. Евро можно было продать в диапазоне 2.83 – 2.908 рублей, купить – 2.918 – 2.985.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =78.3 (стоимость 1 доллара равна 78.3 российских рублей),

=78.3 (стоимость 1 доллара равна 78.3 российских рублей), EUR/USD =1.116 (1 евро стоит 1.116 доллар),

=1.116 (1 евро стоит 1.116 доллар), EUR/RUB =87.2 (87.2 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.