Курсы валют на 28 января 2022: доллар падает в цене

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились падением на 0.0144 рубля до 2.6149,
что составило 0.55%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0966 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к
рублю на 0.0369 (1.25%), на 28 января 2022 курс составил 2.9113. По итогам месяца
евро вырос на 0.0595 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ростом на 0.0232 рублей (0.7%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0689 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
45 583 400
14 192 600
9 223 900
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.56 – 2.612 рублей, курс продажи доллара 2.619 – 2.654.
Евро можно было продать в диапазоне 2.83 – 2.908 рублей, купить – 2.918 – 2.985.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=78.3 (стоимость 1 доллара равна 78.3 российских рублей),