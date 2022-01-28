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Александр Лукашенко назвал три неприемлемые для себя вещи
Источник материала: ОНТ
Плач детей, насилие над женщинами и убийство животных – Президент Беларуси во время Послания к Парламенту и белорусскому народу перечислил три неприемлемые для себя вещи.
Депутат Палаты представителей Национального собрания Мария Василевич задала Главе государства вопрос об изменении законодательства в отношении обращения с животными. И Президент ответил, что будет рад поддержать законопроект в этой сфере.
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Плач детей, насилие над женщинами и убийство животных – Президент Беларуси во время Послания к Парламенту и белорусскому народу перечислил три неприемлемые для...
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