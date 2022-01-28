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Александр Лукашенко назвал три неприемлемые для себя вещи

28.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко назвал три неприемлемые для себя вещи

Плач детей, насилие над женщинами и убийство животных – Президент Беларуси во время Послания к Парламенту и белорусскому народу перечислил три неприемлемые для себя вещи.

Депутат Палаты представителей Национального собрания  Мария Василевич задала Главе государства вопрос об изменении законодательства в отношении обращения с животными. И Президент ответил, что будет рад поддержать законопроект в этой сфере.

«Для меня эти три вещи запредельны и недопустимы. Я очень болезненно реагирую, мне докладывают по поводу птиц, животных. Недавно какой-то мерзавчик, Совсем может молодые, подростки убили лебедя. Где-то отрезают голову собакам, кошкам, это трагедия для меня. Поэтому если вы или депутаты, которые рядом с вами, разработают соответствующий законопроект, которые вберет в себя лучшее в мире, в том числе российское, я готов к этому подключиться и способствовать принятию этого законопроекта», - сказал Лукашенко.


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Плач детей, насилие над женщинами и убийство животных – Президент Беларуси во время Послания к Парламенту и белорусскому народу перечислил три неприемлемые для...
 
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