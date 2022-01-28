Лукашенко: гражданское общество Беларуси будет состоять из людей, которые себя проявили, которые являются истинными столпами этого общества

Источник материала: ОНТ

Каким будет место гражданского общества во Всебелорусском народном собрании и какова его роль в обеспечении народного представительства в рамках ВНС? На этот вопрос 28 января ответил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Думаю, вы прочитали, какую роль будет гражданское общество иметь в Конституции, как оно будет влиять на формирование ВНС. Вы видите, там будут делегаты от гражданского общества. Потом определимся, как будут, сколько будет делегатов. Но пока мы не примем закон о нашем гражданском обществе, об этом и говорить не придется. Поэтому, сразу же, если вдруг так случится, народ поддержит изменения на референдуме, мы одним из первых законопроектов разработаем о гражданском обществе. Что такое гражданское общество, из чего оно состоит, проще говоря? Вот оно будет состоять из тех людей, которые себя проявили, которые являются истинными столпами этого общества. Они уже некоторые обозначены. Молодежные организации есть, профсоюзы есть, есть женская организация мощная, есть ветеранские организации. Будем обсуждать с депутатами, со специалистами, определим, из чего будет состоять это гражданское общество. И потом определимся, как от этого гражданского общества мы будем формировать делегатов ВНС. То есть это вопрос открытый. Но, как я уже сказал, этих террористических ячеек, которые портят нам жизнь, их в гражданском обществе не будет».



Фото: скриншот трансляции ОНТ

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