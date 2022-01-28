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Лукашенко о демократии по-белорусски: Я же диктатор, мне трудно понимать демократию
Источник материала: ОНТ
Во время Послания Главы государства к Парламенту и белорусскому народу Лукашенко ответил на вопрос из зала, как Президент понимает понятие «демократия по-белорусски».
Глава государства с юмором ответил: «Я же диктатор, мне трудно понимать демократию».
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Во время Послания Главы государства к Парламенту и белорусскому народу Лукашенко ответил на вопрос из зала, как Президент понимает понятие «демократия...
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