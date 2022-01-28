Лукашенко о демократии по-белорусски: Я же диктатор, мне трудно понимать демократию

Источник материала: ОНТ

Во время Послания Главы государства к Парламенту и белорусскому народу Лукашенко ответил на вопрос из зала, как Президент понимает понятие «демократия по-белорусски».

Глава государства с юмором ответил: «Я же диктатор, мне трудно понимать демократию».





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