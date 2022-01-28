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Лукашенко о Конституции: тезис «ён робіць яе для сябе» - глупость
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию, что Конституция и изменения обращены в будущее и делаются для народа.
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Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию, что Конституция и изменения...
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