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Лукашенко о Конституции: тезис «ён робіць яе для сябе» - глупость

28.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о Конституции: тезис «ён робіць яе для сябе» - глупость

Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию, что Конституция и изменения обращены в будущее и делаются для народа.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Если ты настоящий президент, что твое – всё народное, или народное – это твоё, ты за это должен переживать. Я строю свою политику именно так. Поэтому тезис «ён робіць яе для сябе» - глупость, рассчитана на дремучего человека, который не погружен в политику. А обсуждения Конституции, диалоговые площадки – надо отдать должное нашим журналистам – вы так встряхнули общество, что уже каждый человек, наверное, проспав эту жизнь, проснулся и понял, что у нас творится в стране».


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Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию, что Конституция и изменения...
 
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