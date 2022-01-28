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Лукашенко рассказал, где могут построить новую АЭС

28.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко рассказал, где могут построить новую АЭС

Во время Послания Президента к Парламенту и белорусскому народу Глава государства сказал, где могут построить вторую атомную станцию в Беларуси.

Лукашенко заявил, что уже ведет переговоры по поводу строительства новой АЭС, в том числе и с Российской Федерацией.

По словам специалистов, сказал Глава государства, будет дешевле и выгоднее построить на Островецкой АЭС еще два блока.



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Во время Послания Президента к Парламенту и белорусскому народу Глава государства сказал, где могут построить вторую атомную станцию в Беларуси. Лукашенко заявил,...
 
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