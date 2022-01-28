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Лукашенко рассказал, где могут построить новую АЭС
Источник материала: ОНТ
Во время Послания Президента к Парламенту и белорусскому народу Глава государства сказал, где могут построить вторую атомную станцию в Беларуси.
Лукашенко заявил, что уже ведет переговоры по поводу строительства новой АЭС, в том числе и с Российской Федерацией.
По словам специалистов, сказал Глава государства, будет дешевле и выгоднее построить на Островецкой АЭС еще два блока.
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Во время Послания Президента к Парламенту и белорусскому народу Глава государства сказал, где могут построить вторую атомную станцию в Беларуси. Лукашенко заявил,...
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