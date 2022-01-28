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Лукашенко: у нас армия создана, чтобы на нашей территории защищать себя, придут убивать – получат на всю катушку

28.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: у нас армия создана, чтобы на нашей территории защищать себя, придут убивать – получат на всю катушку

Может ли случиться так, что белорусские военнослужащие будут воевать на чужой территории? На этот вопрос 28 января ответил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Я нигде и никогда не говорил и не скажу, что я пошлю на чужую территорию против какого-то народа… Вы Украину упомянули. Упаси меня господь воевать против этого народа. Там, может быть, и моих предков корни спрятаны. Нет такого. Я мирный человек и таких приказов не отдаю. Когда будем воевать, я назвал эти два случая. Думаю, это как исключения. И очень-очень надеюсь, сегодня почти уверен, что воевать мы не будем даже по причине этих двух случаев. А что касается вашей боли, я тоже искренне недавно признался, когда мне пришлось миротворцев посылать в Казахстан, около 250 человек. Это были мои дети, не только ваши. И я молил Бога, чтобы они все вернулись живыми, так и случилось. Хотя там подонки хотели, чтобы хоть один погиб, чтобы на этом хайп поймать какой-то политический. Поэтому не думайте, что у меня в голове мысль, что я должен отправить ваших и своих детей воевать. Нет, у нас армия создана для того, чтобы на нашей территории защищать себя, если нас не будут убивать. Придут убивать – получат на всю катушку. И на нашей, и на чужой территории. Мы никогда не будем источником войны».


Фото: скриншот трансляции ОНТ

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Может ли случиться так, что белорусские военнослужащие будут воевать на чужой территории? На этот вопрос 28 января ответил Президент Беларуси Александр Лукашенко....
 
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