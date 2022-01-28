Лукашенко: Китай стал одним из важнейших торговых, инвестиционных партнеров Беларуси

Источник материала: ОНТ

Китайская Народная Республика стала одним из важнейших торговых и инвестиционных партнеров Беларуси. И сотрудничество между странами продолжает развиваться и крепнуть. Об этом 28 января во время Послания народу и Парламенту заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: «В конце прошлого года принята Директива №1, я ее подписал, положения которой направлены на углубление стратегического сотрудничества с КНР по широкому спектру направлений. Планируется реализация нескольких десятков конкретных проектов в сферах политики, экономики, образования, науки и технологий. Вчера допрашивал первого вице-премьера, просто допрашивал. Они не могут найти подкредитные ресурсы Китая в нужных прорывных проектах. Это что, порядок? Китай стал одним из важнейших торговых, инвестиционных партнеров Беларуси. Назову только некоторые параметры. Годовой оборот уже превышает 5,5 млрд долларов, реализованы 23 инвест-проекта на миллиарды долларов. К 2025 году планируем экспортировать в Китай белорусские товары на сумму до 3 млрд долларов. Будет развиваться наш главный проект, индустриальный парк “Великий камень”. Несмотря на все сложности 2021 года, в парк пришли 20 резидентов из шести стран, объем инвестиций составил миллионы долларов. Часть производств формирует абсолютно новые компетенции и возможности для Беларуси. То есть приходят самые новые технологии в “Великий камень”, они распространяются по всей стране».





Фото: скриншот трансляции ОНТ

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