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Лукашенко: поглощения Россией Беларуси не будет никогда

28.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: поглощения Россией Беларуси не будет никогда

Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что поглощения Россией Беларуси не будет никогда, и у  руководства Российской Федерации нет таких целей.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Помните, когда на последних переговорах с Путиным журналисты задали вопрос – в чем суть интеграции? Путин сказал – нам надо с белорусами создать мощную интеграцию, построить фундамент наших будущих отношений. Это в экономике. Сделаем это – будем говорить о другом. Вот я процитировал президента России. Это их понимание. И не надо упрекать Россию, что она хочет поглотить Беларусь. Нет таких целей. Я уже откровенно сказал – мы не настолько глупы с Путиным и настолько умны, чтобы, имея два государства независимых, суверенных, выстроить такую систему, что позавидует любое унитарное государство. Это же ответ конкретный на вопрос. Чего вы паритесь по поводу какого-то поглощения Россией Беларуси? Этого никогда не будет и целей таких у руководства России нет».


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Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что поглощения Россией Беларуси не будет никогда, и у  руководства...
 
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