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Лукашенко: поглощения Россией Беларуси не будет никогда
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что поглощения Россией Беларуси не будет никогда, и у руководства Российской Федерации нет таких целей.
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Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что поглощения Россией Беларуси не будет никогда, и у руководства...
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