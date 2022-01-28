Лукашенко: поглощения Россией Беларуси не будет никогда

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что поглощения Россией Беларуси не будет никогда, и у руководства Российской Федерации нет таких целей.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Помните, когда на последних переговорах с Путиным журналисты задали вопрос – в чем суть интеграции? Путин сказал – нам надо с белорусами создать мощную интеграцию, построить фундамент наших будущих отношений. Это в экономике. Сделаем это – будем говорить о другом. Вот я процитировал президента России. Это их понимание. И не надо упрекать Россию, что она хочет поглотить Беларусь. Нет таких целей. Я уже откровенно сказал – мы не настолько глупы с Путиным и настолько умны, чтобы, имея два государства независимых, суверенных, выстроить такую систему, что позавидует любое унитарное государство. Это же ответ конкретный на вопрос. Чего вы паритесь по поводу какого-то поглощения Россией Беларуси? Этого никогда не будет и целей таких у руководства России нет».





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