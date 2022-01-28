Лукашенко заявил, что заинтересован в добрососедских переговорах с Западом

Источник материала: ОНТ

Во время Послания Президента к Парламенту и белорусскому народу Глава государства затронул тему переговоров с западными странами.

«Мяч на их стороне», – сказал Александр Лукашенко о переговорах с Западом, при это отметив, что готов к взаимовыгодному сотрудничеству.

«Беларусь по-прежнему заинтересована в добрососедских и взаимовыгодных отношениях с Западом», – отметил он.





Фото: БЕЛТА

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