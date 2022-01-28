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Лукашенко заявил, что заинтересован в добрососедских переговорах с Западом
Источник материала: ОНТ
Во время Послания Президента к Парламенту и белорусскому народу Глава государства затронул тему переговоров с западными странами.
«Мяч на их стороне», – сказал Александр Лукашенко о переговорах с Западом, при это отметив, что готов к взаимовыгодному сотрудничеству.
Фото: БЕЛТА
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Во время Послания Президента к Парламенту и белорусскому народу Глава государства затронул тему переговоров с западными странами. «Мяч на их стороне», – сказал...
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