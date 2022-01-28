Лукашенко задал третий вопрос белорусскому народу

Источник материала: ОНТ

Готовы ли вы быть инициативными и работать на себя? Такой вопрос задал Президент белорусам во время обращения к народу и Парламенту.

«Готовы ли вы быть инициативными и работать на себя? Готовы ли белорусы на сегодня оторваться и поставить перед своей семьей задачу и поработать на себя? А все, что зависит от государства, мы сохраним», - сказал Лукашенко.

В начале Послания Глава государства анонсировал три вопроса белорусскому народу.

Фото: БЕЛТА

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