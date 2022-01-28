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Лукашенко задал третий вопрос белорусскому народу
Источник материала: ОНТ
Готовы ли вы быть инициативными и работать на себя? Такой вопрос задал Президент белорусам во время обращения к народу и Парламенту.
В начале Послания Глава государства анонсировал три вопроса белорусскому народу.
Фото: БЕЛТА
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Готовы ли вы быть инициативными и работать на себя? Такой вопрос задал Президент белорусам во время обращения к народу и Парламенту. «Готовы ли вы быть...
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