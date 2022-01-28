Лукашенко: обрушился мост на Немиге, мы виноваты в этом, мостовые переходы надо немедленно модернизировать

Источник материала: ОНТ

После обрушения моста на Немиге многие мостовые переходы были обследованы и будут модернизированы. Об этом 28 января во время Послания народу и Парламенту заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Обрушился на Немиге мост, обвинили Президента, что я это запретил его в свое время ремонтировать, потому что на работу езжу по этой дороге. Да господь с вами! Дворец Независимости находится до Немиги. Я и проезжаю там один раз, может быть, в месяц. Видите, все в политических целях используется. Но ведь мы виноваты в этом. Понятно, что когда-то строили, быстро строили эти мосты. Мост на Проспекте Победителей за три месяца были вынуждены реанимировать, тоже просел мост. И цемент не тот был, может, уворовали чего-то, что-то не сделали. Но что теперь кивать на прошлое? Мы обследовали мосты и знаем, что эти мостовые переходы, особенно которые над головой, надо немедленно модернизировать. Надо это сделать, во что бы то ни стало. Иначе будем пожинать тяжелые плоды этого моста на Немиге».





Фото: скриншот трансляции ОНТ

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