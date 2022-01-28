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Лукашенко: Задача местным органам власти – в каждом районном центре должно быть производство на 100-150 человек, чтобы удержать там людей

28.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Задача местным органам власти – в каждом районном центре должно быть производство на 100-150 человек, чтобы удержать там людей

Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию поставил задачу местным органам власти – в каждом районном центре должно быть перспективное производство, чтобы удержать там людей.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «В кратчайшие сроки надо запустить новый инвестиционный цикл. Иформированный в рамках программы-пятилетки перечень проектов должен быть обязательно реализован особенно в регионах. Именно там надо совершить прорыв. Мы серьезно задолжали людям на местах. К концу пятилетки стандарт качества жизни должен идти именно из районных центров, маленьких поселков, агрогородков. Преодоление межрегиональных различий останется приоритетом госполитики». 

Глава государства пояснил, что делать, чтобы удержать людей в маленьких поселках, агрогородках.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Для этого нужно активно создавать стимулы, чтобы люди стремились жить на всей территории, а не только в Минске. Надо рационально распределять производительные силы по стране. Задача местным органам власти – в каждом районном центре должно быть производство на 100-150 человек, перспективное производство, чтобы удержать там людей. Чтобы люди из одного районного центра не ехали в областной центр или другие районные центры и искали работу».

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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию поставил задачу местным органам власти – в каждом районном центре должно...
 
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