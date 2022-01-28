|
Лукашенко: нужно уходить от чрезмерного строительства жилья в Минске, ибо скоро задохнемся!
Источник материала: ОНТМинске, ибо скоро задохнемся!" class="one-news__figure-img">
Во время Послания Президента к Парламенту и белорусскому народу Александр Лукашенко заявил, что нужно уходить от чрезмерного строительства жилья в Минске.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время Послания Президента к Парламенту и белорусскому народу Александр Лукашенко заявил, что нужно уходить от чрезмерного строительства жилья в Минске....
|
Архив (Разное)