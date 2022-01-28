Лукашенко: нужно уходить от чрезмерного строительства жилья в Минске, ибо скоро задохнемся!

Источник материала: ОНТ

Минске, ибо скоро задохнемся!" class="one-news__figure-img">

Во время Послания Президента к Парламенту и белорусскому народу Александр Лукашенко заявил, что нужно уходить от чрезмерного строительства жилья в Минске.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «На моем личном контроле – задача уходить от чрезмерного строительства жилья в Минске. Вы это знаете: города-спутники. Подальше будем строить жилье. Для нормального размещения производительных сил, как говорили раньше, ибо скоро задохнемся!»





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