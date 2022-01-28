Лукашенко: настаиваю, что при всех негативах Парк высоких технологий дал очень сильный толчок развитию IT-сферы

Источник материала: ОНТ

Многие сотрудники Парка высоких технологий приняли участие в беспорядках в августе 2020 года. Несмотря на этот негативный момент, не стоит забывать и о толчке развитию IT-сферы в нашей стране, заданном именно из Парка высоких технологий. Об этом 28 января во время Послания народу и Парламенту заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Хочу сказать пару слов про “айтишников и ипэшников”, я процитировал наш народ. Честно вам скажу, я пока не знаю, как поступить с ними. И дело не только в том, и не столько, что они были в авангарде борьбы в августе 2020 года. Я всегда тогда и после задавал себе вопрос: как так возможно. Я же собственными руками создавал и этих айтишников, прежде всего, и поддержал развитие индивидуального предпринимательства. И почему они вывалились на улицы? Ответ был просто, надо было просто слушать специалистов, экспертов. Они об этом говорили. Что такое у нас Парк IT? Я когда сказал “айтишников ”, извиняюсь, я обобщил, это не правило. В основном вышли айтишники Парка высоких технологий. Это парк, который я создавал и совершенствовал, назначая туда помощников. Ответ простой. У нас сегодня Парк высоких технологий создает продукт, являясь филиалом крупных предприятий США и других стран. Там “Гугл”, “Майкрософт” и прочее. И понятно, что спецслужбы давали указания, это уже установлено. Там материнские компании, они давали команду сюда, финансировали вполне легально эти филиалы. И давали им команду: на улицу, бороться, свергать, ломать и крошить. Что касается IT-сферы, я настаиваю на том, что все-таки при всех негативах Парк высоких технологий дал очень сильный толчок развитию IT-сферы».





Фото: скриншот трансляции ОНТ

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