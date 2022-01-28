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Второй вопрос от Лукашенко к народу: готовы ли вы платить за суверенитет и независимость?

28.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Второй вопрос от Лукашенко к народу: готовы ли вы платить за суверенитет и независимость?

Александр Лукашенко во время Послания анонсировал три вопроса к белорусскому народу. Второй из них – готовы ли белорусы платить за суверенитет и независимость.

«Вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой – суверенитет и независимость?» - спросил Глава государства.

Первым вопросом был – готовы ли белорусы платить за собственную оборону и государство.

Фото: БЕЛТА


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Александр Лукашенко во время Послания анонсировал три вопроса к белорусскому народу. Второй из них – готовы ли белорусы платить за суверенитет и независимость....
 
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