Второй вопрос от Лукашенко к народу: готовы ли вы платить за суверенитет и независимость?

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко во время Послания анонсировал три вопроса к белорусскому народу. Второй из них – готовы ли белорусы платить за суверенитет и независимость.

«Вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой – суверенитет и независимость?» - спросил Глава государства.

Первым вопросом был – готовы ли белорусы платить за собственную оборону и государство.

Фото: БЕЛТА





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