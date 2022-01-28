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Второй вопрос от Лукашенко к народу: готовы ли вы платить за суверенитет и независимость?
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко во время Послания анонсировал три вопроса к белорусскому народу. Второй из них – готовы ли белорусы платить за суверенитет и независимость.
Первым вопросом был – готовы ли белорусы платить за собственную оборону и государство.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко во время Послания анонсировал три вопроса к белорусскому народу. Второй из них – готовы ли белорусы платить за суверенитет и независимость....
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