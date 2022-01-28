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Лукашенко потребовал активнее выводить на рынок белорусские лекарства, вакцины и медоборудование
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что на полках пылятся много перспективных разработок белорусских лекарств. Президент поручил правительству решить этот вопрос.
Фото: скриншот онлайн-трансляции ОНТ
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Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что на полках пылятся много перспективных разработок белорусских...
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