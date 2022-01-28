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Лукашенко потребовал активнее выводить на рынок белорусские лекарства, вакцины и медоборудование

28.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко потребовал активнее выводить на рынок белорусские лекарства, вакцины и медоборудование

Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что на полках пылятся много перспективных разработок белорусских лекарств. Президент поручил правительству решить этот вопрос.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «В целях выявления онкологических, эндокринных, сердечно-сосудистых, иммунных, будут внедряться технологии искусственного интеллекта. Диагностируя на ранних стадиях, сможем лечить эффективно, особенно онкозаболевания. Пристальное внимание - производству новых отечественных лекарственных препаратов. Много перспективных разработок пылятся на полках. В их числе - не имеющие мировых аналогов. Поручаю правительству немедленно вернуться к этому вопросу! Обращаюсь к Минздраву, Академии наук – от вас требуется активная стратегия по выводу на рынок белорусских лекарств, вакцин, медоборудования. Постоянно содействие разработчикам и производителям, в том числе и через госзаказы. Позиция не должна сводиться к роли шлагбаума – пропущу-запрещу. Работайте на опережение!»


Фото: скриншот онлайн-трансляции ОНТ 

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Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что на полках пылятся много перспективных разработок белорусских...
 
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