Wildberries показала финансовые итоги года: рост выручки почти вдвое

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: Wildberries

Оборот компании (GMV) в 2021 году вырос на 93% до 844 млрд рос. руб. В 4 квартале 2021 г. продажи обновили исторический максимум, достигнутый в 3 квартале 2021 г., и составили 304,8 млрд руб., что на 101% больше, чем в аналогичном периоде 2020 г.

По прогнозам Wildberries, прибыль по итогам 2021 года составит около 18 млрд рублей (до налогообложения), которая будет инвестирована в дальнейшее развитие компании: строительство новых логистических комплексов, повышение качества сервиса, расширение ассортимента.

Статистика компании показывает, что покупатели приобрели через маркетплейс свыше 1 млрд товаров, что на 81% больше, чем в 2020 г.

Наибольшие объемы продаж отмечены в следующих категориях:

Одежда, обувь и аксессуары: 336,5 млрд руб. (+55%);

Детские товары: 115,7 млрд руб. (+63%);

Товары для дома и дачи: 114,6 млрд руб. (+111%);

Бытовая техника и электроника: 76,4 млрд руб. (+64%);

Косметика и парфюмерия: 71,5 млрд руб. (+90%).

Интересный факт, который отмечен в докладе, компания уделила внимание развитию партнерской сети пунктов выдачи. Предприниматели смогли открывать брендированные пункты самовывозов не только в России, но и Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии. В 2021 г. действовала программа субсидирования для открытия новых точек выдачи.

Также в 2021 г. Wildberries вышел на рынки 11 новых стран – США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Молдовы, Литвы, Латвии, Турции и Эстонии. География работы онлайн-ритейлера охватывает уже 19 стран.

В Беларуси, напомним, планируется ввести НДС 20% для зарубежных маркетплейсов, включая российские. Эксперты ожидают в связи с этим рост цен на товары в них для белорусов.