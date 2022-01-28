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Wildberries показала финансовые итоги года: рост выручки почти вдвое
Источник материала: Myfin
Оборот компании (GMV) в 2021 году вырос на 93% до 844 млрд рос. руб. В 4 квартале 2021 г. продажи обновили исторический максимум, достигнутый в 3 квартале 2021 г., и составили 304,8 млрд руб., что на 101% больше, чем в аналогичном периоде 2020 г.
По прогнозам Wildberries, прибыль по итогам 2021 года составит около 18 млрд рублей (до налогообложения), которая будет инвестирована в дальнейшее развитие компании: строительство новых логистических комплексов, повышение качества сервиса, расширение ассортимента.
Статистика компании показывает, что покупатели приобрели через маркетплейс свыше 1 млрд товаров, что на 81% больше, чем в 2020 г.
Наибольшие объемы продаж отмечены в следующих категориях:
Интересный факт, который отмечен в докладе, компания уделила внимание развитию партнерской сети пунктов выдачи. Предприниматели смогли открывать брендированные пункты самовывозов не только в России, но и Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии. В 2021 г. действовала программа субсидирования для открытия новых точек выдачи.
Также в 2021 г. Wildberries вышел на рынки 11 новых стран – США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Молдовы, Литвы, Латвии, Турции и Эстонии. География работы онлайн-ритейлера охватывает уже 19 стран.
В Беларуси, напомним,
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Wildberries представил результаты за 2021 год. Основными направлениями работы компании стали развитие онлайн-платформы для предпринимателей, цифровизация...
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