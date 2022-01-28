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В Минске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

28.01.2022 15:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наезд на пешехода произошел сегодня на ул.Геологической в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, примерно в 7.20 62-летний мужчина на автомобиле "Рено" двигался по ул.Геологической со стороны пер.Высокого в направлении ул.Высокой. Вблизи дома №37а водитель сбил 60-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к пешеходному переходу необходимо снижать скорость вплоть до полной остановки. Пешеходы в свою очередь должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, убедившись в том, что выход на проезжую часть безопасен.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Проводится проверка.
 
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