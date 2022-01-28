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В Минске обвиняемого в разбое, грабеже и угрозе сотруднику ОВД приговорили к 13 годам колонии

28.01.2022 15:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске обвиняемого в разбое, грабеже, а также угрозе применить насилие к сотруднику органов внутренних дел приговорили к 13 годам колонии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Перед судом предстал 36-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим за хищения. Как установлено на суде, обвиняемый со знакомым 9 марта 2021 года под видом работников социальной службы предложил оказать помощь 89-летней женщине в уборке помещения. После того как она отказалась, обвиняемый стал угрожать ей насилием, убийством, требовал при этом деньги и имущество. В результате пожилая женщина передала обвиняемому золотые серьги. Он же 13 марта 2021 года, представившись родственником, проник домой к той же потерпевшей. Пожилая женщина его вспомнила и попросила покинуть квартиру. В ответ фигурант силой снял с ее пальца золотое кольцо и скрылся.

При задержании 18 марта 2021 года обвиняемый оказал сопротивление сотрудникам ОВД, пытался нанести одному из них удар в область головы.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Центрального района Минска вынес обвинительный приговор: 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 БВ (1 БВ - Br32). Приговор вступил в законную силу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Центрального района Минска вынес обвинительный приговор: 13 лет лишения свободы в колонии строгого...
 
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