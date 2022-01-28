На что белорусы тратят деньги: от ремонта до онлайн-курсов

Источник материала: Myfin



Фото: Белгазпромбанк

Исследования Белгазпромбанка на основе Big Data включают демографические характеристики, данные о среднем чеке и потреблении по сферам деятельности и другую аналитику. Особое значение такая аналитика может иметь для владельцев бизнеса, маркетологов, инвесторов и аналитиков. В принципе, она интересна и обычным потребителям.

К примеру, благодаря аналитике Белгазпромбанка, можно узнать о среднем чеке мужчин и женщин в различных категориях услуг и товаров. Так. в 2021 году средний чек для мужчин в категории «ювелирные изделия, часы» составил 253 рубля, у женщин – 161 рубль, «электроника» – 130 и 137 соответственно, «медицинские услуги» – 75 и 72 соответственно, «топливо» – 39 и 37, а «кино» – почти 15 рублей и у мужчин, и у женщин (подробнее смотрите инфографику).

Скриншот инфографики Белгазпромбанка





Скриншот инфографики Белгазпромбанка

По динамике среднего чека, в 2021 году наибольший прирост был отмечен по железнодорожным билетам – 58% (средний чек в 2020 году – более 9 рублей, в 2021 -м – более 15 рублей), по аренде автомобилей – 19% ( 8 и 9,55 рубля соответственно), по топливу – более 18% (32,76 и 38,78 рубля соответственно). А вот по категориям «дом, ремонт» и «электроника» средний чек в 2021-м году уменьшился почти на 4% и 5% соответственно ( подробнее смотрите инфографику).







При этом прирост суммы транзакций в сравнении с 2020 годом в 2021-м составил 113% по билетам в железнодорожном транспорте, 82% в категории «развлечения», почти 68% - в категории «кино». А количество транзакций в этих категориях выросло почти на 35%,70% и 62% соответственно.

Скриншот инфографики Белгазпромбанка

Как изменились суммы транзакций за 2021 год по отношению к 2020 году видно из этих данных:

Скриншот инфографики Белгазпромбанка

Интересно узнать и о том, что в неделю «Черной пятницы» в минувшем году сумма транзакций увеличилась на 24,4%, а количество транзакций – почти на 20%. При этом у женщин топ-5 по приросту суммы транзакций в неделю «Черную пятницы» возглавляет категория «одежда, обувь» - 58%, а у мужчин на первых местах – «аптеки» (14,28%), а следом идет «топливо» (14,15%).

Скриншот инфографики Белгазпромбанка





Примечательно также, что в 2021-м году на 51,69% выросли суммы транзакций электронной оплаты общественного транспорта, а количество таких транзакций увеличилось на 37,93%.



Скриншот инфографики Белгазпромбанка





Белгазпромбанк приводит аналитику и по отдельным актуальным направлениям. Так. например, можно ознакомиться со статистикой по популярным платформам онлайн образования в 2020 и 2021 годах. Так, сумма транзакций в этой категории выросла в 2021 году на 70,75%, а их количество – на 28%.



Что же касается конкретно самого показателя BGPB Index, то для его измерения используется шкала от 0 до 10 баллов, где 0 баллов свидетельствует об отсутствии потребительских расходов у населения, а 10 баллов говорит о максимальном уровне потребительской активности в разных категориях услуг и товаров. Прирост или снижение индекса отражает изменение его значения по сравнению с данными прошлых периодов.

Динамика BGPB Index отражает влияние пандемии и других факторов на жизнь белорусов. Глобальный максимум индекса зафиксирован в феврале 2020 года и потом наблюдается заметное падение. Где-то с конца августа 2020 года потребительская активность заметно восстановилась после снижения в марте 2020 года, и продолжала повышаться в 2021-м, не опускаясь ниже 7,6-8 баллов, показывая локальные максимумы, в основном, в праздники 23 февраля и 8 марта, в августе при подготовке детей в школе и декабре 2021 года во время подготовки к Новому году.





Скриншот инфографики Белгазпромбанка

Специалист Белгазпромбанка Александр Бобрук в комментарии Myfin.by отметил:

– BGPB Index показывает насколько активны наши клиенты, как часто и в каком разнообразии сфер жизни они совершают покупки. По нему можно видеть тренд восстановления экономики. В августе 2021 года значение индекса побывало вблизи своего максимума, и мы будем дальше наблюдать, когда же оно его перепишет.

Из нашей аналитики можно видеть, в какие сферы жизни люди вкладывают деньги в той или иной ситуации. Можно видеть, что в марте и августе 2020 были всплески спроса на электронику и товары для ремонта.

Аудитория у нашей аналитики достаточно разнообразная, и, соответственно, интерес может фокусироваться на различных составляющих исследований. Для обычных потребителей это могут быть «интересные графики», для владельцев бизнеса они могут подсказать, как подготовить свой бизнес к ситуациям, когда проявляются предпосылки к одним или другим событиям. Каждый может видеть в них разное.

В этом выпуске мы решили раскрыть тему онлайн образования: за какие ресурсы клиенты голосуют кошельком. Это может сподвигнуть того же аналитика не стоять на месте и идти развиваться дальше.

Представлена интересная подборка материала по сезону распродаж. Показали на кого же больше всего влияют распродажи «Черной пятницы» и на какую категорию товаров.

Если вы видели наши предыдущие выпуски, то могли узнать, как изменяется рынок такси.



Скриншот инфографики Белгазпромбанка

В дальнейшем мы планируем и дальше подсвечивать тренды в разных сферах нашей жизни.

Мы выступаем за развитие «культуры потребления данных», за принятие решений на основе анализа данных, потому всячески будем способствовать популяризации данного направления.