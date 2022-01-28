Минчанка попала под колеса иномарки на трамвайной остановке

Источник материала: БелТА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске под колеса иномарки попала женщина, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня примерно в 8.50 водитель автомобиля "Субару" двигался по ул.Долгобродской со стороны ул.Ванеева в направлении ул.Буденного. Мужчина не остановился перед остановочным пунктом трамвая, в результате чего совершил наезд на женщину. Пешеход пересекала проезжую часть в обозначенной границе зоны остановочного пункта для посадки в общественный транспорт.

Минчанка получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение.

На данный момент по факту произошедшего сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска проводят дополнительную проверку.

Госавтоинспекция призывает водителей проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД. "Внимательность на дорогах - залог безопасного участия в дорожном движении", - подчеркнули правоохранители.-0-