Карпенко: Конституция делается для народа, во имя народа, суверенитета и независимости нашей страны

Источник материала: ОНТ

Беларусь на пороге ещё одного важнейшего события – референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. До него – меньше месяца. Пока в стране идёт общественное обсуждение проекта, со стороны Запада не прекращаются попытки сорвать этот процесс. После Послания Президента белорусскому народу и парламенту Наталья Стельмах задала несколько вопросов председателю Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорю Карпенко.

«В послании Президента дана четкая характеристика тех современных процессов, вызовов и угроз, которые происходят в мире. И в этом ракурсе рассматривается Республика Беларусь. Обновленная Конституция, которая выносится на референдум, – это своеобразная сконцентрированная государственная идеология, на которой будет строиться политическое будущее нашей страны», – сказал Игорь Карпенко.

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