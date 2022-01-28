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Карпенко: Конституция делается для народа, во имя народа, суверенитета и независимости нашей страны

28.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Карпенко: Конституция делается для народа, во имя народа, суверенитета и независимости нашей страны

Беларусь на пороге ещё одного важнейшего события – референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. До него – меньше месяца. Пока в стране идёт общественное обсуждение проекта, со стороны Запада не прекращаются попытки сорвать этот процесс. После Послания Президента белорусскому народу и парламенту Наталья Стельмах задала несколько вопросов председателю Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорю Карпенко.

«В послании Президента дана четкая характеристика тех современных процессов, вызовов и угроз, которые происходят в мире. И в этом ракурсе рассматривается Республика Беларусь. Обновленная Конституция, которая выносится на референдум, – это своеобразная сконцентрированная государственная идеология, на которой будет строиться политическое будущее нашей страны», – сказал Игорь Карпенко.

Подробнее – в выпуске «Наших новостей»



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Теги: Новости
 
 
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Беларусь на пороге ещё одного важнейшего события – референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. До него – меньше месяца. Пока в стране...
 
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