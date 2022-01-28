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Карпенко: Конституция делается для народа, во имя народа, суверенитета и независимости нашей страны
Источник материала: ОНТ
Беларусь на пороге ещё одного важнейшего события – референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. До него – меньше месяца. Пока в стране идёт общественное обсуждение проекта, со стороны Запада не прекращаются попытки сорвать этот процесс. После
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Беларусь на пороге ещё одного важнейшего события – референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. До него – меньше месяца. Пока в стране...
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