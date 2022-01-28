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Собака станцевала под зажигательную музыку. Посмотрите, как она профессионально двигается! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавный ролик опубликовал
В ролике собака Чарли услышала ритмичную мелодию и не смогла удержаться от зажигательного танца.
Пользователей соцсетей до слез рассмешили танцы очаровательного пса.
Фото: Pixabay.com
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Забавный ролик опубликовал ridus.ru. В ролике собака Чарли услышала ритмичную мелодию и не смогла удержаться от зажигательного танца. Пользователей соцсетей до слез...
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